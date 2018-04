Perde il controllo dell'auto Investe un ragazzo e finisce contro un muretto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Incidente verso le 13.30 di oggi in via Pantaleoni a Macerata, vicino alla rotatoria dello Sferisterio. Un'auto condotta da una donna improvvisamente ha sbandato, ha investito un ragazzo ed è finita sul marciapiede. Sul luogo dell'impatto sono arrivati gli operatori sanitari. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento del giovane all'ospedale di Torrette in eliambulanza. Ha riportato un trauma facciale, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari anche la donna che era alla guida del veicolo, la quale ha accusato un malore. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, nonché gli agenti della polizia municipale per i dovuti rilievi.