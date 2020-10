Perde i sensi dopo lo schianto con le auto in sosta: si sveglia in ospedale e scappa

MACERATA - Perde il controllo dell’auto mentre percorre viale Trieste a Macerata e finisce contro alcune auto in sosta.

Quando viene soccorso, il giovane alla guida viene trovato privo di conoscenza e una volta in ospedale, appena ripresosi, si allontana.

L’incidente è avvenuto ieri sera attorno alle ore 20, in un’ora in cui il traffico è ancora piuttosto intenso, ma per fortuna non ha coinvolto altre persone. Gli uomini dell’emergenza sanitaria hanno portato il giovane al pronto soccorso, per accertare le sue condizioni e capire le cause dello stato di incoscienza. Non si esclude che essa possa essere stata provocata da un malore che ha causato la carambola. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato degli accertamenti per avere un quadro chiaro di che cosa sia accaduto sulla strada, le cause che lo hanno provocato e perché il giovane si sia poi allontanato.

