Macerata, papà grave e figlio ferito nello schianto in scooter contro una monovolume

MACERATA Incidente da brividi ieri pomeriggio in via Concordia: padre e figlio finiscono all'ospedale. I due viaggiavano su uno scooter che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è scontrato con una monvolume Chrysler Voyager.

Più gravi le condizioni dell’uomo - un 63enne residente a Corridonia - trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Il figlio quindicenne, invece, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le cure del caso ai due feriti. Sul luogo dello schianto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata, che hanno messo in sicurezza la carreggiata.

