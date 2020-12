Auto fuori controllo si ribalta. Muore il conducente di 31 anni

MACERATA - Tragico incidente, intorno alle 21.30, in via Ventura a Macerata, nel quartiere delle Vergini. Per cause in corso di accertamento un giovane di 31 anni ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata sulla sede stradale. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. I soccorritori hanno fatto di tutto per strappare alla morte il giovane. Ma non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata e gli agenti della polizia stradale.

