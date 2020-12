Tragico incidente stradale alle Vergini, dolore per la morte di Federico

MACERATA - Choc a Macerata per la scomparsa del 31enne Federico Foresi; è lui la vittima del tragico incidente avvenuto giovedì sera, intorno alle 21.30, lungo la provinciale 10 a Macerata, nel quartiere Vergini. Il giovane nato a Recanati ma residente da sempre nel capoluogo, viaggiava a bordo della propria auto, un’Audi A4, in direzione di Morrovalle ed era a pochi chilometri da casa quando, appena dopo la chiesa del quartiere Vergini, più o meno all’altezza dell’intersezione con contrada Cervare, è avvenuto il violentissimo impatto.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto ma secondo le prime ricostruzioni il 31enne, mentre stava percorrendo la provinciale e si trovava in prossimità di una curva a sinistra, ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori dal manto stradale percorrendo un breve tratto erboso. L’Audi è poi rientrata in carreggiata e, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata su se stessa finendo ribaltata sul lato passeggero in mezzo alla sede stradale; violentissimo l’impatto. Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto sono subito arrivati a sirene spiegate i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della polizia stradale di Macerata coordinati dal comandante Tommaso Vecchio. I pompieri hanno subito estratto il giovane dall’abitacolo della vettura e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118; gli operatori della pubblica assistenza hanno tentato di rianimare Foresi per decine di minuti ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La Polizia stradale ha effettuato tutti i rilievi di rito per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente; sarebbe da escludere che altri veicoli possano essere rimasti coinvolti nell’impatto. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica ha disposto l’ispezione cadaverica sulla salma del giovane; dopo l’accertamento verrà concesso – con tutta probabilità in giornata - il nullaosta ai familiari che potranno disporre il funerale del ragazzo. Foresi lavorava come imbianchino insieme al padre nella ditta di famiglia ed era appassionato di pesca. Lascia la mamma Franca, il papà Sandro e i fratelli Alessio e Giacomo. La notizia della morte del giovane si è subito diffusa a macchia d’olio in città gettando nello sconforto tutta la comunità maceratese; tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia del 31enne che si è stretta nel proprio dolore per la triste perdita.

