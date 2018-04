Perde il controllo del furgone e si schianta contro le auto in sosta vicino alla stazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Un uomo perde il controllo del furgone e si schianta contro alcune auto in sosta lungo la strada. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle ore 18.30, in via Verdi, nella zona della stazione ferroviaria di Macerata. Il conducente del mezzo, per accertamenti, è stato portato al pronto soccorso di Macerata. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata.