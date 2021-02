Tremendo schianto frontale: quattro feriti, per due di loro serve l'eliambulanza

MACERATA - Grave incidente questa mattina a Macerata: quattro persone sono rimaste ferite e per due di loro è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per il ricovero urgente all'ospedale regionale di Torrette.

L'allarme è scattato poco dopo le 7 in via Velini dove, per cuase in fase di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontrate frontalmente una Opel Zafira ed una Fiat Panda. Immediato l'intervento da parte dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco. Le due persone a bordo della Zafira sono state portate all'ospedale di Macerata; più serie le condizioni dei due occupanti della Panda, portati dall'eliambulanza a Torrette.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Controlli a tappeto della polizia stradale. Rilevate 79 violazioni,... SARNANO Due bambini positivi al Covid, chiusa fino al 26 febbraio la scuola...

Ultimo aggiornamento: 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA