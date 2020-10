Frontale tra un'auto e un furgone: tre ragazzi feriti, uno portato a Torrette

MACERATA - Schianto lungo la Carrareccia, in tre finiscono all’ospedale. Uno è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto nella prima mattinata, poco prima delle 7.30. Una Fiat Punto che viaggiava in direzione di Macerata ha urtato prima un mezzo del Cosmari e poi si è scontrata frontalmente con un furgone Caddy . Al volante della Fiat Punto si trovava un ventenne che viaggiava in compagnia di un amico, mentre alla guida del furgone c’era un coetaneo residente nel Fermano.

APPROFONDIMENTI ROCCAFLUVIONE Si schianta in bicicletta contro un'auto: bimbo di 9 anni... L'INCIDENTE Scontro frontale tra due auto: feriti un uomo di 44 anni e una...

LEGGI ANCHE:

Inferno Coronavirus: hanno perso la vita altre due persone (un uomo di 61 anni e un altro di 70)

Coronavirus, altri 380 infettati nelle Marche: ormai è positivo un tampone su quattro/ La mappa del contagio

Sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del Comando di Macerata, che hanno estratto dall’abitacolo uno dei due conducenti. Il conducente del furgone è stato trasferito all’ospedale di Ancona per accertamenti. All’ospedale di Macerata, in codice giallo, sono finiti anche i due ragazzi che si trovano all’interno della Punto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA