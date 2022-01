MACERATA - Una è ubriaca 4 volte oltre il limite, l'altra ha fumato spinelli: entrambe denunciate dopo lo schianto. I carabinieri del Norm di Macerata hanno denunciato due donne, una di circa 38 anni ed una ventenne, che si sono rese protagoniste di un singolare incidente stradale alla guida di due rispettive autovetture. Le due donne, dai successi accertamenti svolti, risultavano entrambe in stato di alterazione psicofisica. In particolare, emergeva che la trentottenne si sarebbe posta alla guida con un tasso di alcolemia che superava di oltre quattro volte il limite consentito mentre la ventenne avrebbe fatto uso di cannabinoidi.

All’esito di tali accertamenti conseguiva quindi il ritiro della patente di guida nei confronti delle stesse ed il sequestro del veicolo condotto dalla trentottenne essendone anche la proprietaria. Per entrambe anche la denuncia a piede libero.

APPROFONDIMENTI SAN BENEDETTO Notte di fuoco nell'azienda di trasporto rifiuti: l'incendio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA