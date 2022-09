Terribile incidente, travolta da un'auto a Macerata: donna di 67 anni muore sul colpo

MACERATA - Dramma questa mattina lungo viale Indipendenza, a Macerata. Nei pressi della caserma dei vigili del fuoco una donna di 67 anni è stata investita da un’auto per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L'urto è stato terribile, la donna è finita sul cofano dell'auto rompendo il parabrezza. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma a nulla sono serviti i soccorsi. La donna è deceduta.