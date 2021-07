Investita davanti al Convitto, muore una donna di 46 anni

MACERATA - Tragedia questa mattina davanti al Convitto di Macerata. Una donna di 46 anni è morta investita. Da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente visto che nessuna auto è stata rintracciata vicino al corpo della 46enne all'arrivo dei soccorritori. Quando sono scattati i soccorsi, sul posto è arrivato il personale del 118 che ha tentato di salvare la donna ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. A terra, vicino al corpo e proprio sopra le strisce pedonali, sono stati trovati gli effetti personali dalla vittima. La ricostruzione dell'accaduto è affidata alla polizia municipale. Si cerca di capire anche se nella zona ci siano telecamere che possano essere d'aiuto per chiarire la dinamica della vicenda.

Ultimo aggiornamento: 10:37

