Incidente sulla Cingolana, auto contro una recinzione: ferite due donne, una è in gravi condizioni all'ospedale di Torrette

MACERATA - Auto finisce contro una recinzione. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 6.45 lungo la strada provinciale Cingolana, nel territorio del Comune di Macerata. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118.

A bordo dell'auto due donne

A bordo della macchina c'erano due donne: la conducente - che ha riportato le conseguenze più gravi - è stata portata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, la donna che era con lei al pronto soccorso di Macerata. Le cause dello schianto sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Camerino. Sul posto anche i vigili del fuoco.