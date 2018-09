Carambola tra un'auto un tir in galleria Marchiagiano muore, un altro grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Tragico incidente stradale ieri pomeriggio poco prima delle 15.30 in Umbria, sulla Perugia-Ancona. È morto sul colpo Elverio Tiranti, 61 anni, carrozziere nativo di Corridonia ma residente a Piediripa; grave un civitanovese che viaggiava con lui. Lo schianto è avvenuto sulla strada statale 318 “di Valfabbrica”, all’altezza di una galleria. Per cause in corso di accertamento lo scontro ha visto coinvolti tre auto ed un mezzo pesante. Straziata dal dolore la famiglia del maceratese (la moglie Antonella e i figli Michele, Matteo ed Elisa). I funerali devono ancora essere fissati.