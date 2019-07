Finisce con l’auto contro il guardrail, un giovane miracolato in superstrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Al volante di una Volkswagen Golf centra il guardrail al centro della carreggiata. L’auto è distrutta, lui resta miracolosamente illeso. L’incidente choc è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2.30.Il giovane alla guida della vettura stava percorrendo la superstrada e mentre si trovava nel tratto tra gli svincoli di Sforzacosta e Corridonia, in direzione mare, si è schiantato contro il guardrail all’altezza della zona in cui sono in corso i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i vigili del fuoco. Viste le condizioni dell’auto, gli altri automobilisti avevano pensato a un incidente dalle conseguenze gravissime. Invece il ragazzo è rimasto illeso e ha anche rifiutato le cure dei medici del 118.