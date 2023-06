Macerata, urta un'auto parcheggiata e si ribalta in mezzo alla strada: una donna all'ospedale

MACERATA - Incidente da brividi oggi intorno alle 14 in viale Martiri della libertà a Macerata. Per cause in corso di accertamento una donna al volante della sua auto ha urtato una vettura in sosta e poi si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. La conducente è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per accertamenti.