Schianto tra un’auto e una moto, centauro trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette

MACERATA - Un centauro è ricoverato all’ospedale di Torrette in seguito a uno scontro contro un’auto in contrada Pace. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 19,30. I due veicoli, l’auto era una Opel, procedevano per direzioni opposte quando all’altezza dell’innesto di una stradina secondaria, si sono scontrati. A riportare la peggio è stato l’uomo alla guida della moto che soccorso dagli operatori del 118 giunti poco dopo sul posto, è stato caricato sull’eliambulanza per essere trasportato all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e i medici si sono riservati a prognosi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e dei mezzi.

