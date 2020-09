Frontale all'alba contro il furgone contromano: in ospedale neo eletta della Lega

MACERATA - Incidente stradale per la consigliera della Lega Laura Orazi. Lo scontro è avvenuto all’alba, intorno alle 5:30, in via Trento a Macerata.

La Orazi, neo eletta consigliera in forza al Carroccio nel Consiglio comunale cittadino, viaggiando a bordo della propria Smart, stava transitando in via Trento quando improvvisamente si è trovata davanti un furgoncino che trasportava medicinali che procedeva contromano; inevitabile l’impatto.



Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure del caso alla donna - e gli agenti della Polizia stradale di Macerata per tutti i rilievi del caso. La Orazi è stata trasferita in ospedale per accertamenti dato che ha riportato un trauma alla testa e alcune fratture. Sulla dinamica di quanto accaduto e sul perché il furgoncino procedesse contromano indagano gli uomini della Stradale. «Laura stava viaggiando in via Trento quando improvvisamente, all’altezza dell’imbocco che si trova in curva, si è scontrata contro il furgoncino che procedeva controsenso» ha raccontato il fratello Ulderico». I due fratelli, uniti oltre che dal legame parentale anche da quello lavorativo, si ritrovano però “divisi” nell’assise cittadina. Laura Orazi infatti è stata eletta consigliera con la Lega, il fratello Ulderico con Italia Viva.

