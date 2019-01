Incendio in un'abitazione, un anziano salvato dal vicino ex pompiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - A fuoco i contatori in un’abitazione, anziano salvato dal vicino di casa. È un ex vigile del fuoco, oggi in pensione, il vicino eroe, che ieri mattina, senza uniforme né protezioni per l’intervento, ma con la stessa professionalità usata in tanti anni di carriera, non ci ha pensato due volte ed è entrato nella palazzina salvando così un 83enne.Poco dopo le 13.30 in una palazzina di tre piani di via Nazionale a Sforzacosta si è verificato un cortocircuito nei contatori condominiali che si trovano nel piano seminterrato provocando un incendio. Dal locale si è sprigionato un fumo intenso che ha iniziato a diffondersi lungo le scale rendendo l’aria irrespirabile. I residenti, allarmati dall’odore acre che arrivava dal pianerottolo, si sono accorti dell’incendio e hanno iniziato uno dopo l’altro ad uscire in strada. Tutti tranne uno. Un anziano di 83 anni che vive al terzo ed ultimo piano del piccolo condominio.L’uomo inizialmente ha cercato di seguire gli altri condomini, ha cercato di scendere le scale ma dopo la prima rampa si è fermato. Troppo denso il fumo e troppo incerti i passi in quel caos. L’anziano ha quindi iniziato a gridare e a chiedere aiuto. Le sue urla sono state sentite anche da un vicino di casa, un ex caporeparto dei vigli del fuoco in pensione che, svestita ormai la divisa ma non il senso di altruismo, è entrato di scatto nella palazzina, ha raggiunto l’anziano e lo ha portato giù fino all’ingresso. L’ottantatreenne è stato poi portato al pronto soccorso per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, e fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze grazie all’aiuto del vicino.