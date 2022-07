Lo scooter prende fuoco: le fiamme aggrediscono un'auto e un cantiere

MACERATA - Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio in via Roma, una delle principali arterie di ingresso e uscita da Macerata. Fiamme alte circa tre metri hanno distrutto uno scooter e lambito un cantiere edile. Il rogo è partito proprio dallo scooter parcheggiato negli spazi di sosta della via probabilmente a causa del gran caldo, e si è propagato a un’auto parcheggiata accanto e nell’area del vicino cantiere interessando i bagni chimici e un casotto contenente materiale plastico. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che in poco più di un’ora hanno riportato la situazione alla normalità. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla polizia locale.