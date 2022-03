Scoppia l'incendio al terzo piano: due studentesse intossicate, inagibile la casa di una mamma con due figli

MACERATA - Paura per un incendio scoppiato ieri sera in un appartamento al terzo piano di una pazzina in via Cavour, a Macerata. Le fiamme sono divampate in un appartamento abitato da una madre con du figili giovani: i tre hanno dato l'allarme e son o riusciti ad abbandonare lo stabile prima di subire conseguenze. Il fumo ha invaso l'appartamento del piano superiore dove si trovavano quattro studentesse: due sono state portate in ospedale per accertamenti. Le fiamme, le cui origini sono ancora al vaglio, sono state domate dai vigili del fuoco intervenuti con un'autobotte ed un'autoscala. Entrambi gli appartamenti sono stati dichiarati momentaneamente inagibili.

