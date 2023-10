MACERATA Bruciano sterpaglie e il fuoco raggiunge due camper parcheggiati nel cortile di una abitazione. Fiamme alte quattro o cinque metri e boati in contrada Montalbano, esplose delle bombole a Gps che si trovavano all’interno dei due mezzi. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri. Secondo quanto è stato ricostruito, un uomo di 79 anni stava dando fuoco a delle sterpaglie nel campo che si trova sotto l’abitazione.

Ad un certo punto, per cause che sono da chiarire, l’incendio è andato fuori controllo e le fiamme, sempre più alte, hanno raggiunto l’abitazione, una casa bifamiliare dove attualmente vive l’anziano insieme alla moglie, ma dove sono custoditi anche due camper, che appartengono ad un altro nucleo familiare, che non abita attualmente lì. Il fuoco, dapprima basso poi sempre più altro, anche a causa del vento che si è alzato verso quell’ora, ha raggiunto la vegetazione vicina e i due camper parcheggiati. Nel frattempo erano già stati allertati i vigili del fuoco, che hanno immediatamente raggiunto con i loro mezzi contrada Montalbano.



Le fiamme hanno distrutto i due camper, oltre a varie piante, e hanno causato l’esplosione di quattro bombole a Gps che si trovavano all’interno dei veicoli. I danni sono stati ingenti. Se non fosse stato per l’intervento veloce dei vigili del fuoco l’incendio avrebbe causato danni ancora più gravi. Sono stati minuti interminabili di paura e di preoccupazione in contrada Montalbano. I pompieri hanno impiegato circa un’ora a domare le fiamme e a spegnere completamente l’incendio, che come si diceva ha causato importanti danni.

Dopo aver spento il fuoco ed essersi assicurati che non si riaccendessero piccoli focolai, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area interessata dalle fiamme. Le operazioni sono andate avanti fino al primo pomeriggio di ieri. Fortunatamente, a parte i danni materiali, nessuno è rimasto in alcun modo ferito o intossicato dal fumo.