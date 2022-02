Scoppia l'incendio in camera da letto: un uomo portato all'ospedale

MACERATA - Incendio nella notte in camera da letto, il porprietario portato all'ospedale. È successo nella notte a Macerata: i Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 2 per un incendio di un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Valenti a Macerata. La squadra ha spento le fiamme, che hanno coinvolto una camera da letto, e messo in sicurezza l’appartamento. Non ci sono danni strutturali. Il proprietario dell'appartamento è stato trasportato all'ospedale di Macerata dal personale del 118.

