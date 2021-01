MACERATA - Fiamme e nube di fumo: paura per l'incendio scoppiato nel garage: i vigili del fuoco mettono in sicurezza la zona; per fortuna, malgrado il grande spavento, non risultano persone coinvolte. Ma i danni dovrebbero essere rilevanti.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le ore 7 a Macerata in via Ghino Valenti per l'incendio di una garage. L'incendio si sarebbe sviluppato in una rimessa adibita a cucinotto con alcuni elettrodomestici.

La squadra dei Vigili del fuoco sul posto con 3 automezzi ha spento le fiamme e messo in sicurezza il locale.



