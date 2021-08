Scoppia l'incendio a fianco della ferrovia, per domare le fiamme serve l'elicottero

MACERATA – Fiamme alte e fumo lungo la ferrovia, allarme tra i residenti di via Cioci. L’incendio è divampato nella intorno all’ora di pranzo. Erano da poco trascorse le 13, infatti, quando, per cause che sono in corso di accertamento, hanno preso fuoco delle sterpaglie e il canneto che si trovano lungo la ferrovia. Fortunatamente, a parte tanto fumo, le fiamme, grazie all’intervento immediato ed efficace dei vigili del fuoco, non hanno raggiunto le abitazioni né hanno fatto particolari danni. È stato complesso l’intervento dei pompieri del Comando di Macerata, che hanno domato le fiamme anche con l'ausilio dell'elicottero.

