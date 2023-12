Cortocircuito nella lavatrice, va a fuoco un appartamento a Macerata. Casa inagibile, intossicati due gattini

MACERATA - Cortocircuito della lavatrice, fiamme in un appartamento in via Di Pietro a Macerata. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato il fumo uscire dalle finestre, i proprietari infatti non erano in casa in quel momento. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Ingenti però i danni all’abitazione che rimarrà inagibile per alcuni giorni. Non ci sono stati feriti, ma due gattini all'interno della casa sarebbero rimasti intossicati.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche in corso Cairoli per alcuni calcinacci caduti da un cornicione. L’area è stata messa in sicurezza anche grazie all’intervento della polizia locale.