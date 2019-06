Incendio in una casa madre e tre figli finiscono in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Uno scoppio e poi le fiamme: sarebbe questa la sequenza con cui nel tardo pomeriggio di ieri si è innescato il rogo che ha gravemente danneggiato un appartamento in via Santa Maria della Porta, nel centro storico, e che ha costretto una mamma con i tre figli a mettersi in salvo in strada. L’allarme è stato dato attorno alle ore 19,30; le fiamme si sono propagate nell’appartamento al secondo piano della palazzina situata al termine della via all’incrocio con via Padre Matteo Ricci. Subito sul posto sono giunte le squadra dei vigili del fuoco e le ambulanze dell’emergenza sanitaria, per il timore che i residenti avessero riportato delle conseguenze nei momenti concitati del rogo e della fuga. Per fortuna la donna, di origine nigeriana, è riuscita a mettersi in salvo senza che né lei né i figli subissero particolari danni. A scopo preventivo sono stati comunque portati al pronto soccorso e sottoposti a d accertamenti: le loro condizioni generali sono state giudicate buone, a parte un comprensibile stato di choc.