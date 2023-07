MACERATA Prevenzione incendi boschivi, due nuove squadre di vigili del fuoco pronte ad intervenire in caso di necessità. È stata sottoscritta anche per quest’anno la convenzione tra la direzione regionale vigili del fuoco e la Regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi.





La convenzione prevede la presenza, oltre che di un elicottero regionale con elisuperficie a Cingoli, anche il potenziamento del dispositivo di soccorso dei comandi vigili del fuoco. Il potenziamento consiste in due ulteriori squadre antincendio, dotate di mezzi fuoristrada idonei allo spegnimento degli incendi di bosco e vegetazione.

Una delle due squadre verrà dislocata presso la sede centrale del comando di Macerata mentre la seconda squadra presterà servizio prevalentemente presso la base avanzata temporanea, nel Comune di Fiastra, all’interno del Parco Nazionale di Monti Sibillini. La scelta di questa postazione all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini si inquadra, a livello sperimentale, anche nell’ottica dell’istituzione di un futuro presidio rurale permanente, appunto nel Comune di Fiastra, il cui progetto è stato presentato dal comando vigili del fuoco di Macerata al dipartimento dei vigili del fuoco e alla presidenza dello stesso Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Le squadre antincendio boschive saranno attive per quaranta giorni, a partire dalla giornata di oggi, fino al 23 agosto, dalle ore 8 alle ore 20 e, in presenza di incendi boschivi, potranno essere mobilitate anche nelle ore notturne.



Da ricordare che durante il periodo di maggiore rischio di incendi boschivi (1 luglio – 15 settembre) è vietata l’accensione di fuochi. Inoltre, eventuali principi di incendio dovranno essere tempestivamente segnalati ai numeri 112 o 115. Fondamentale la collaborazione dei singoli cittadini sia nella prevenzione che nel dare l’allarme in caso di eventuali emergenze.