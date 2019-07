Violenza sessuale su una dipendente condannato un imprenditore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Violenta e perseguita la dipendente, imprenditore condannato a cinque anni e otto mesi. La difesa: «Nessun riscontro alle parole della persona offesa. Faremo appello». I giudici del collegio presieduto da Roberto Evangelisti (giudici a latere Enrico Pannaggi e Francesca Preziosi) hanno condannato ieri pomeriggio un imprenditore di 61 anni a cinque anni e otto mesi di reclusione - due mesi in più rispetto a quanto richiesto dal pubblico ministero Claudio Rastrelli al termine della requisitoria -. L’imputato dovrà anche pagare 15.000 euro di provvisionale e il risarcimento da quantificare successivamente in sede civile.Gli episodi contestati risalgono al 2015. In base a quanto denunciato dalla dipendente, l’uomo avrebbe approfittato dello stato di necessità della donna, più giovane di lui di 20 anni, madre di due figli e bisognosa di quel posto di lavoro, per farle continue avances esplicite di natura sessuale, fino ad arrivare alla violenza. Lei avrebbe sempre rifiutato le proposte ma quei “no” piuttosto che convincere l’imprenditore lo avrebbero spinto a insistere in maniera sempre più opprimente attraverso telefonate e messaggi continui sul cellulare e appostamenti sotto casa.