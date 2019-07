Un quarantenne trovato impiccato nel garage della propria abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Un quarantenne trovato impiccato nel garage di casa. Il dramma si è consumato in una palazzina del quartiere di Collevario (in via Verga), a Macerata. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e agenti della questura di Macerata. La scoperta choc è stata fatta oggi poco dopo le ore 14.