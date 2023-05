MACERATA Tre atleti e un imprenditore che raccontano come sia possibile superare momenti di estrema difficoltà, trasformando le sofferenze e le avversità in una straordinaria opportunità di rinascita. Questa sera alle 21, al teatro Lauro Rossi di Macerata, Daniele Cassioli, Jacopo Corona, Martina Giammarini e Manuel Bortuzzo saranno i protagonisti della seconda edizione di Heroes-Storie di Rinascita.

APPROFONDIMENTI LA MOBILITA' Quaranta chilometri di Ciclovie verdi a Macerata, partita la procedura per gli espropri





Daniele Cassioli è stato 25 volte campione del mondo di sci nautico: cieco dalla nascita, si è laureato in fisioterapia e attualmente è coach e formatore. Ha fondato Real Eyes Sport, un’associazione sportiva no profit per l’avvicinamento dei bambini con minorazione visiva all’attività motoria. Martina Giammarini è un talento della danza che riesce a ballare seguendo le vibrazioni della musica, oltrepassando la sua sordità, come ha potuto mostrare nella finale della sesta edizione di Italia’s Got Talent. Manuel Bortuzzo è una giovane promessa del nuoto che a Roma è stato raggiunto alla schiena, per uno sbaglio di persona, da un colpo di pistola nel 2019.

La storia

La sua storia è stata raccontata in una fiction Rai del 2022. Tesserato con le Fiamme Oro, vincitore in Coppa del Mondo a marzo nei 100 rana e nei 200 misti, sogna la convocazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Passando all’imprenditoria, Jacopo Corona è il fondatore di Frolla Microbiscottificio di Osimo, punto di riferimento per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità che occupa 20 ragazzi.



Per i più piccoli – è la novità - gli organizzatori hanno raccolto i disegni più originali, per un contest sul tema del Supereroe con le terze primarie cittadine, esposti dalle 16.30 alle 19 agli Antichi Forni. «Grazie alla presenza del Microbiscottificio Frolla e del pulmino che sosterà in piazza della Libertà, - ricordano Laura Baldoni e Rinaldo Feroce, ideatori dell’evento, patrocinato da Comune, Provincia, Unimc e Consiglio regionale, i cui proventi (biglietteria dei teatri in piazza Mazzini, online su vivaticket.com) saranno interamente devoluti alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche - è previsto un laboratorio di cucina fantastica per bambini dai 6 ai 10 anni».