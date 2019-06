Hashish e marijuana in bocca e nei calzini: arrestato pusher pendolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – I poliziotti Squadra Mobile hanno sottoposto a controllo anche le aree maggiormente a rischio e i locali più frequentati dai giovani, dove è più probabile la presenza di soggetti dediti allo spaccio di droga. Durante un controllo alla Stazione Ferroviaria di Macerata con particolare riguardo ai passeggeri, l’attenzione dei poliziotti veniva subito richiamata da un soggetto, successivamente identificato per un 38enne originario del Gambia, in Italia senza fissa dimora, il quale, appena sceso dal treno, veniva sottoposto a perquisizione personale. Nella circostanza, gli agenti, rinvenivano sulla sua persona diverse dosi di droga tra cui hashish e marijuana alcune delle quali nascoste in bocca e altre dentro un calzino. L’uomo è stato deferito all’A.G. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dai primi accertamenti sembra che lo stesso, sia dedito allo spaccio facendo la spola tra Ancona e Macerata, località tra le quali lo stesso si sposta utilizzando il treno.