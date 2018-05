Ha un altro lavoro: sospeso senza paga un dipendente dell'Asur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Un dipendente dell’Area Vasta 3 del’Asur è stato sospeso per sei mesi dal servizio e privato della retribuzione. Il provvedimento è stato adottato alcuni giorni fa dal direttore generale dell’Av3 dell’Asur Alessandro Maccioni con una determina in cui si recepiscono integralmente le risultanze del Consiglio di disciplina.Nell’aprile scorso il Collegio di disciplina ha esaminato il fascicolo relativo al dipendente in questione che è stato sorpreso ad effettuare prestazioni lavorative autonome nonostante il vincolo che lo lega a svolgere attività esclusivamente per l’Asur.Una prestazione d’opera svolta al di fuori dell’orario di lavoro svolto per l’Asur ma comunque illegale stante il vincolo che vieta attività per terzi non autorizzate. Si tratta del quarto provvedimento disciplinare assunto in pochi mesi dall’Asur nell’Area Vasta 3.