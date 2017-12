Parte la guerra ai bivacchi: in arrivo maxi multe e il sequestro delle tende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Stop a bivacchi e accampamenti nei parchi cittadini e nei sottopassi comunali. A riguardo, ieri il sindaco, Romano Carancini, ha emesso un’ordinanza che prevede multe, da 25 a 500 euro, e sequestro, ai fini della confisca, di tutte le strutture (tende in primis) e le suppellettili che verranno trovate in caso di accampamenti o bivacchi fatti in tutte le aree pubbliche.Ordinanza che è in vigore da oggi e fino al 28 febbraio 2018, dettata dalla necessità di intervenire per porre rimedio a episodi di grave incuria e degrado del territorio, che creino pregiudizio alla vivibilità.In effetti, negli ultimi mesi si è assistito a un’escalation di situazioni di questo tipo, ovvero bivacchi e accampamenti in alcune aree verdi della città, m anche in diversi sottopassi pedonali. Nella suddetta ordinanza sindacale, infatti, si prende spunto da episodi di assembramento di ragazzi e adulti, sia nella zona che si trova dietro la statua di Garibaldi, ovvero forte Macallè, sia nel parco urbano di Fontescodella, che nei sottopassi.