MACERATA Bassa valle del Potenza e zona costiera colpita dal maltempo nel pomeriggio di ieri. Prima una forte grandinata, che ha solo lambito la provincia di Macerata, poi violenti acquazzoni e rovesci che si sono concentrati tra Potenza Picena, Montelupone e le frazioni lungo il fiume di Recanati. Strade allagate e interventi dei vigili del fuoco soprattutto nel territorio comunale potentino. Alle 14.30 la grandinata, durata 6 o 7 minuti, che ha interessato solo la zona sud di Civitanova. Neanche un chicco è caduto dopo il dosso di San Marone, centro e Fontespina sono state risparmiate dalla precipitazione. Invece chicchi della grandezza di noci, qualcuno anche più grande, sono caduti nel quartiere Risorgimento, lungo la statale adriatica nel tratto di via Martiri di Belfiore, nella zona stadio e attorno all’uscita dell’autostrada.





Le conseguenze

Qualche ammaccatura alle auto, orti e giardini rovinati, traffico in tilt soprattutto al confine con Porto Sant’Elpidio. Nel fermano, infatti, la grandinata è stata devastante. I vigili del fuoco di Civitanova sono stati impegnati in aiuto ai colleghi fermani per tutto il pomeriggio. Ma la giornata da tregenda era solo all’inizio. Tra le 16.30 e le 17 la provincia è stata interessata da rovesci temporaleschi. A Potenza Picena hanno assunto il carattere di nubifragi. Nel centro storico le vie sono diventati ruscelli con cascate d’acqua. «L’acquazzone è durato pochi minuti ma è stato molto pesante – ha confermato il sindaco Noemi Tartabini – la violenza dell’acqua, sulla scalinata di via Trento, ha portato giù diversi vasi e ha divelto la pavimentazione di Porta Marina. Subito al lavoro gli operai dell’ufficio tecnico, della polizia locale e i volontari della Protezione civile per ripristinare la situazione». Impressionante il vero e proprio fiume che si è formato in via Vittorio Veneto. Assomigliava ad un lago, invece, la strada attorno alla recinzione dello stadio Scarfiotti. Fortunatamente l’allarme è rientrato in poco tempo e l’acqua è defluita quasi completamente dalle strade, come hanno confermato i vigili del fuoco di Macerata, impegnati in una quindicina di interventi ma nessuno particolarmente rilevante. Si sono registrati, comunque, allagamenti in alcuni seminterrati. Allagato il sottopasso carrabile di Potenza Picena. Acqua e fango, invece, sulle strade delle frazioni recanatesi di Chiarino e San Pietro. Segnalati anche alberi caduti nel territorio di Montelupone.