Croce e messaggi ingiuriosi contro Giuseppe Sposetti Ex sindaco e parlamentare

MACERATA - Giuseppe Sposetti nel mirino di uno sconosciuto che gli ha indirizzato frasi ingiuriose accompagnate da una croce. Il messaggio nei confronti con il commercialista, oggi presidente della Fondazione Giustiniani Bandini e in passato sindaco di Macerata e parlamentare, è stato rinvenuto ieri mattina in viale Trieste e si richiama a un’inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto e di cui si è parlato nei giorni scorsi.Non è la prima volta che Giuseppe Sposetti viene preso di mira da sconosciuti che attraverso fogli appiccicati a muri o lampioni della città gli rivolgono frasi ingiuriose. Per quanto riguarda l’ultimo episodio sono stati avviati accertamenti per risalire all’autore.