L’avvocato e neo garante regionale Giulianelli positivo al Coronavirus. «Terapia a casa»

MACERATA - «Sto bene e sto seguendo le terapie da casa». Il neo garante regionale dei diritti della persona e avvocato penalista maceratese, Giancarlo Giulianelli, è in isolamento a casa dopo aver scoperto di essere positivo al Covid. «Mercoledì sera - racconta - ho accusato i classici sintomi influenzali. Giovedì ho eseguito il tampone ed ho scoperto di essere positivo. Appena ne ho avuto conferma il dottor Tasso, che mi segue, ha avviato il protocollo e mi ha prescritto la cura a base di cortisone, antibiotico ed eparina».

Un virus che fa paura, ammette Giulianelli, ma che a distanza di un anno dalla sua comparsa i medici conoscono meglio: «Il timore di poter peggiorare c’è - confida - , ma credo che il modo di affrontare la malattia, rispetto ad un anno fa, sia molto diverso. Ora anche i medici hanno idee più chiare rispetto allo stesso periodo dello scorso anno». Ma vivendo il virus in prima persona il pensiero dell’avvocato va a chi si trova ricoverato in ospedale: «Pur nella comodità della mia abitazione - ammette - capisco cosa possa significare essere ricoverati in ospedale, lontano dai propri cari. Ogni sera saluto la mia famiglia dalla porta della mia stanza - dice - e non è una bella sensazione, nonostante io li abbia vicini. Il mio pensiero va proprio a quelle persone che non hanno questa possibilità». Nei prossimi giorni anche la moglie ed i figli di Giulianelli eseguiranno il tampone per verificare eventuali contagi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA