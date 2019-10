Giovedì universitari sotto â€‹la lente: giovane trovato con la cocaina

di Lorenzo Luzi

MACERATA - Nella serata del giovedì universitario a Macerata, serata che vede l’accentuarsi di presenze giovanili in centro e nei vari locali della città, il personale specializzato antidroga della squadra mobile diretta da Maria Raffaella Abbate ha svolto, su disposizione del questore di Macerata Antonio Pignataro, dei servizi mirati di prevenzione e repressione di reati in materia di uso ed abuso di sostanze stupefacenti effettuando una serie di controlli nel centro cittadino ed in particolare in vari esercizi pubblici identificando molte persone con pattuglie dinamiche che hanno interessato via Pace e via Zorli.Ed in uno dei loali poti sotto la lente è stato pizzicato, e conseguentemente denunciato, un giovane nigeriano sopreso con la cocaina.