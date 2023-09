Macerata, il Tar conferma Narbone procuratore capo del tribunale

MACERATA - Il Tar del Lazio ha giudicato legittima la nomina di Giovanni Fabrizio Narbone quale Procuratore della Repubblica di Macerata. È stato dunque respinto il ricorso proposto dal Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, Giovanna Lebboroni, anch'essa partecipante alla procedura di conferimento dell'incarico direttivo, ma esclusa con un solo voto di differenza.

Il Tar: «Legittima la nomina di Narbone procuratore capo a Macerata»

È stato ritenuto infondato il motivo centrale del ricorso, ovvero quello con cui la dottoressa Lebboroni contestava il giudizio di prevalenza espresso nei confronti del dottor Narbone. Per il Tar «il giudizio espresso non è affatto irragionevole», avendo il Consiglio operato un raffronto tra le diverse esperienze dei concorrenti e «ritenuto maggiormente confacente all'ufficio di destinazione l'attività del prescelto, vuoi per le più marcate capacità organizzative dimostrate, vuoi per le materie trattate, più simili, in ottica prognostica, alle funzioni da conferire».