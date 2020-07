Macerata, giovani studentesse rapinate e accerchiate fuori da una discoteca

MACERATA - Brutta avventura per una ragazza di Macerata, che questa mattina all'alba è stata prima rapinata e poi circondata, minacciata e strattonata da un gruppo di giovani, che secondo alcuni testimoni sarebbero stati immigrati.

E' accaduto questa mattina all'alba a Milano: la ragazza si è vista strappare la borsa con dentro uno smartphone e 150 euro. Non si è arresa, ma ha rincorso, insieme ad un'amica brasiliana, il malvivente. Ma sono state circondate e strattonate da un gruppo di almeno cinque uomini. Entrambe le ragazze sono state portate al pronto soccorso per alcune lesioni, per fortuna di lieve entità. Sull'accudto indaga la Polizia.

