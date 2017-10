Sorpreso mentre spaccia cocaina a un giovane Albanese finisce in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Spaccia cocaina in città, in manette un pusher di 46 anni. I carabinieri si erano accorti di alcuni movimenti sospetti e al momento giusto hanno deciso di intervenire. Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Macerata hanno arrestato uno straniero quarantaseienne di origine albanese, da anni residente in Italia, per spaccio di stupefacenti. Durante un servizio di monitoraggio del territorio per contrastare il fenomeno dell’uso e commercio di sostanze stupefacenti, i militari avevano notato, nelle vicinanze di un’auto, che due persone si scambiavano qualcosa. Da lontano i movimenti non erano apparsi nitidi, ma qualcosa di quegli atteggiamenti, aveva fatto insospettire gli uomini dell’Arma che avevano deciso di procedere ad un controllo. La decisione si è dimostrata vincente.Addosso ad uno dei due, un giovane maceratese, veniva trovata una dose di circa mezzo grammo di stupefacente, risultato poi essere cocaina, mentre l’altro, lo straniero, aveva con sé quattro piccole confezioni uguali a quella trovata all’acquirente, sempre contenente cocaina, nonché denaro contante. A quel punto è scattata, come da prassi in questi casi, la perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’albanese. Anche a casa del quarantaseienne i militari hanno trovato altro stupefacente dello stesso tipo. In totale sono stati sequestrati oltre 20 grammi di cocaina.