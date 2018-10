Litiga con un giovane al centro d'accoglienza e lo accoltella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato uno straniero di 21 anni originario del Bangladesh per lesioni personali. I militari sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, dove poco prima si era presentato un africano di 28 anni, che aveva una vistosa ferita da taglio al braccio. Da parte degli investigatori dell’Arma è immediatamente scattata l’attività investigativa finalizzata a ricostruire quando accaduto. Raccogliendo diverse testimonianza - tra le quali quella della vittima - i militari hanno appreso che nella tarda serata di mercoledì, nella struttura di accoglienza del Gus, a Loro Piceno, il 21enne del Bangladesh e il ragazzo africano erano venuti alle mani per futili motivi. Il primo, nell’occasione, aveva estratto un taglierino ed aveva colpito a un braccio il contendente. Quest’ultimo era stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. I militari hanno rintracciato l’autore del gesto, recuperato l’arma, ancora insanguinata, sequestrandola. L’aggressore - come da prassi in questi casi - è stato denunciato per lesioni personali: la vittima ha avuto una prognosi di oltre 20 giorni.