Giovane accoltellato nella notte. Tracce di sangue in un sottopasso

MACERATA - Un giovane accoltellato nella notte in centro a Macerata. Una lite tra alcuni ragazzi - stando alle prime informazioni - che poi sarebbe degenerata. Nel sottopassaggio di via Pantaleoni la polizia scientifica ha trovato un coltello e diverse macchie di sangue. Altre macchie di sangue nel parcheggio del centro direzionale. Gli agenti della questura maceratese sono al lavoro al fine di ricostruire quanto accaduto. Già raccolte alcune testimonianze. Al lavoro, per delineare i contorni della vicenda, il personale della Volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della Squadra mobile.