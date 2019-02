Gioielliera legata con le fascette ​e rapinata: il bandito ai domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Rapina alla gioielleria Gironella, l’autore finisce ai domiciliari. Nella tarda serata di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato un 37enne maceratese ritenuto essere il responsabile della rapina aggravata commessa il 3 aprile dello scorso anno alla gioielleria Gironella di borgo Peranzoni a Villa Potenza. Quel giorno, poco prima delle 19, probabilmente approfittando del fatto che la titolare Luisa Gironella era sola in negozio aveva fatto irruzione nella gioielleria armato di coltello e dopo aver intimato alla donna di consegnare tutto il denaro che aveva in cassa, le aveva legato le mani con delle fascette da elettricista e l’aveva imbavagliata con del nastro adesivo per poi rinchiuderla in bagno per poi arraffare orologi per qualche migliaio di euro.