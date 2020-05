Poliziotto aggredito ai giardini Diaz dall’ex compagna di Oseghale, finisce all'ospedale

MACERATA - Dà in escandescenze con i poliziotti e ne fa finire uno in ospedale, denunciata l’ex compagna di Innocent Oseghale (il nigeriano condannato all'ergastolo per l'omicidio di Pamela Mastropietro). L’episodio è avvenuto nella zona dei giardini Diaz. La donna, di 37 anni, è stata vista da una pattuglia della Volante mentre camminava in modo confuso. Erano circa le 17.15 di mercoledì. Gli agenti si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo e per identificarla ma, da quanto emerso, la giovane avrebbe reagito in maniera violenta.

La 37enne avrebbe dato in escandescenze, sarebbe quindi nata una colluttazione nel corso della quale un agente è rimasto ferito ad un braccio ed è stato costretto ad andare al pronto soccorso per essere medicato. In ospedale i medici gli hanno riconosciuto cinque giorni di prognosi. Lei, invece, bloccata, è stata condotta in questura per tutti gli accertamenti del caso e infine denunciata a piede libero.