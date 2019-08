Gianni muore a 39 anni nel frontale: è l'ottava vittima ad agosto

di Daniel Fermanelli

MACERATA - Gianni, Paolo, Giovanni, Arturo, Ermanno, Massimo, Stefano, Manuel. Un elenco che toglie il fiato. Un elenco lungo, come la scia di sangue che ha macchiato la provincia di Macerata. Otto vittime della strada in poco più di quattro settimane. Un agosto choc, che ieri ha fatto registrare l’ennesima tragedia. Gianni Mariani, 38 anni, di Corridonia, si è schiantato con lo scooter contro un’auto nella frazione sangiustese di Villa San Filippo ed è morto sul colpo. Lo scontro è avvenuto in via Bore Chienti, vicino al calzaturificio Fabi.Gli incidenti fatali sono avvenuti in zone diverse. E contrariamente a quanto si possa pensare, nessuno sulla costa, dove d’estate si registra un boom di presenze nelle località balneari e nei fine settimana le strade sono percorse con intensità dagli amanti della movida. Diverse anche le dinamiche. Tre vittime erano in sella a moto o scooter, una in sella a una bici, tre alla guida di auto e una è stata investita a piedi. In comune, per tutti, il tragico destino. Come quello che ieri intorno alle 12 ha atteso Mariani. Il giovane papà 38enne stava andando verso Villa San Filippo (doveva recarsi in banca per effettuare un versamento) quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Peugeot condotta da un cinese di 33 anni residente a Porto Sant’Elpidio (Z.J. le iniziali) all’altezza dell’incrocio con via Di Vittorio. Un impatto violento. Mariani è stato scaraventato sulla strada e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto il 118 e la Croce Verde di Monte San Giusto, che hanno fatto di tutto per rianimarlo. Ma ogni tentativo è stato vano.