Il gas esplode troppo presto: fallisce l'assalto allo sportello bancomat

MACERATA - Provano a far saltare in aria un bancomat, ma sbagliano innesco. Ladri costretti alla fuga a mani vuote. È accaduto nella frazione di Villa Potenza. Nel mirino, il bancomat della filiale della Banca popolare di Spoleto. In base a quanto ricostruito successivamente dalla polizia l’intenzione dei ladri era quella di far esplodere il bancomat con il gas. E in effetti i ladri hanno inserito il gas ma hanno sbagliato l’innesco provocando così un’esplosione anticipata e un principio d’incendio. Sfumato il colpo i malviventi si sono dati alla precipitosa fuga. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della questura di Macerata guidato dal commissario capo Gabriele Di Giuseppe per effettuare i primi rilievi.