Protesta per l’auto troppo veloce per le strade del centro, in tre scendono e lo picchiano

MACERATA - Passeggiata in compagnia del cane con sgradevole fuori programma per un giovane gambiano. Tre uomini a bordo di un’auto a cui il ragazzo aveva fatto cenno di andare più piano sono scesi dalla vettura e lo hanno picchiato. Il fattaccio è avvenuto in via Lauro Rossi, a Macerata, lungo la quale il giovane, intorno alle 18, stava facendo fare una sgambata al cane al guinzaglio.

Ad un tratto una macchina scura è sopraggiunta a velocità sostenuta, fatto che ha portato istintivamente il gambiano a protestare all’indirizzo del mezzo. A quel punto l’auto si blocca, come ha raccontato anche un passante che ha assistito alla scena, tre uomini scendono dall’auto e, senza pensarci due volte, iniziano a picchiare il malcapitato con colpi al fianco, al braccio ed al ginocchio. Il ragazzo ha tentato di difendersi, ma invano.

L’aggressione non è passata inosservata, anche perché diverse auto sono rimaste bloccate dal mezzo lasciato in mezzo alla strada dai tre uomini, mentre anche alcuni residenti, richiamati dal chiasso, si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno chiamato il 112. Proprio in quel frangente, però, stava transitando una Volante che si è fermata. I poliziotti hanno raccolto la testimonianza del giovane, che ha preferito non farsi soccorrere dall’ambulanza, e lo hanno invitato a recarsi in questura per sporgere denuncia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA