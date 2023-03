MACERATA - Battaglia del Comune contro i murales. Grazie a una convenzione dell’ente con una ditta, i primi privati che hanno deciso di ripulire i graffiti fanno parte dei condomini della Galleria del commercio, tornata a splendere dopo settimane di intervento. Ma resta l’emergenza in via Mozzi, tanto che l’assessore al Decoro urbano Paolo Renna invita i residenti a visionare il risultato ottenuto alla Galleria del commercio e nel vicolo Ferrari per comprendere l’importante opportunità di risparmio che viene messa a disposizione dal Comune. Il prossimo step, inoltre, riguarda la pulizia delle panchine lungo le mura.

APPROFONDIMENTI L'UDIENZA Minaccia di sfregiare la ex con l’acido, pasticciere sotto processo per stalking





Ma andiamo per ordine. Per quanto riguarda i graffiti stiamo parlando della convenzione attivata a fine settembre tra il Comune e una ditta di pulizie che prevede una compartecipazione del Comune per il 30 per cento della spesa sostenuta dal privato, (l’ente eroga al massimo 900 euro). Non solo, vista la convenzione con la ditta, il proprietario di un edificio che deve essere ripulito dai graffiti riceverà un prezzo scontato rispetto a quello generale.



«Un esempio virtuoso - spiega Renna - è rappresentato dai due condomini della Galleria del commercio che si sono messi insieme e hanno permesso la pulizia di ripristino e decoro di tutto l’aggregato. La convenzione non permette solo ai privati di ottenere un contributo da parte del Comune, ma anche di avere un preventivo della spesa che dai 50 euro al metro quadro generali si abbassa a circa 20 euro al metro quadro. Un doppio risparmio, quindi, che ha un valore importante sia sulle tasche dei cittadini sia sul decoro della città». Renna precisa infatti che - grazie al trattamento antigraffiti - non saranno poi necessari interventi così costosi qualora si ripresentassero le scritte: «Al termine della pulizia viene dato un trattamento che permetterà poi di ripulire i colori delle bombolette spray con un semplice straccio». Allora l’invito dell’assessore è rivolto soprattutto ai residenti delle vie più colpite dagli autori dei graffiti.



«Comprendo che ci sia sempre qualche remora prima di aderire a qualcosa che non si conosce - aggiunge -, ma ora che alla Galleria del commercio c’è l’esempio concreto, invito i cittadini a vedere il risultato per comprendere come potrebbero diventare anche le altre vie del centro con la sinergia di tutti». Ma il Comune non si ferma sulle facciate degli edifici: il prossimo step che l’ente sta valutando di fare con l’ufficio tecnico è quello di ripulire le panchine in marmo lungo le mura. «Parliamo di viale Puccinotti, viale Trieste e viale Leopardi - dice Renna -. Vorremmo che venisse dato il trattamento antigraffiti e antivegetativo, soprattutto per i viali esposti più a Nord dove spesso, a seguito della pulizia, si crea il muschio. È una attenzione maggiore rivolta ai residenti e ai turisti: crediamo che vedere le panchine pulite sia un invito in più a restare e godere della bellezza della città. Non è una sfida ai graffitari, ma consapevolezza di avere una città più bella perché curata». La convenzione - come detto - era stata avviata a fine settembre e durerà per un anno. In sei mesi sono stati avviati diversi interventi di pulizia e pare che altri ne arriveranno, ma l’obiettivo della giunta è quello di raccogliere il maggior numero di adesioni possibile per rendere il centro cittadino sempre più curato e accogliente.