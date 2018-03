Furto di targhe per entrare â€‹nella Ztl del centro: le multe arrivano alla derubata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Con due targhe rubate entrava ed usciva dal centro storico nonostante la Ztl. Individuato e denunciato il responsabile. Si è chiusa nei giorni scorsi l’indagine avviata dal comando di polizia municipale per risalire all’identità dell’uomo che per mesi ha “usufruito” dell’ingresso libero in centro storico usando targhe rubate e riuscendo in questo modo a evitare diverse di multe, tutte recapitate alla donna a cui le due targhe erano intestate.L’inchiesta era partita a metà febbraio dopo che una donna aveva segnalato il furto di due targhe posteriori della sua auto. Dopo poche settimane dai furti, nel mese di gennaio, la donna si era vista recapitare a casa diverse multe per dei passaggi nella Zona a traffico. Scoperta l’auto, i vigili non hanno dovuto far altro che cercarla al momento dell’ennesimo accesso in centro storico e così è avvenuto. Gli agenti hanno scoperto anche che l’auto era sprovvista di copertura assicurativa e per questo motivo è stata posta sotto sequestro e messa così a disposizione dell’autorità giudiziaria. All’interno del mezzo, oltre alle due targhe rubate è stato rinvenuto e sequestrato un coltello a scatto, con una lama della lunghezza di undici centimetri, il cui porto è vietato dalla legge. Il proprietario, un uomo residente in centro, è stato quindi denunciato per i reati di ricettazione, truffa e porto d’armi non consentito.