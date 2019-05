Raid notturno alla Raci I ladri portano via sette attrezzi agricoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Furto a segno alla Raci di Macerata. Sono spariti sette attrezzi agricoli, per l’esattezza motoseghe e decespugliatori. Nel mirino lo stand dell’azienda Agrimeccaniche di Corridonia, una delle più note nel settore. Il raid - avvenuto al centro fiere di Villa Potenza - è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato ma se n’è avuta notizia solamente ieri. I malviventi sono fuggiti con un bottino del valore di 4300 euro e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, ai quali i proprietari della ditta hanno sporto denuncia.«Siamo ovviamente amareggiati per quanto accaduto - afferma Simonetta Angeletti, una delle titolari dell’azienda - e speriamo che i carabinieri riescano a risalire agli autori del furto. Aldilà di questa sgradita sorpresa, la nostra esperienza alla Raci è stata positiva. La manifestazione ha fatto registrare un buon numero di presenze e la nostra azienda ha potuto godere di un’importante vetrina. Abbiamo avuto la possibilità di metterci in contatto con tanti nuovi potenziali clienti. Ritengo comunque che la kermesse vada ulteriormente potenziata, puntando ancora di più sulla qualità della proposta e sulla professionalità».